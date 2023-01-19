



Роскошные ткани 1300-летней давности из Китая, Индии и Судана найдены в Араве



Найденные в Араве хлопчатобумажные и шелковые ткани 1300-летней давности, произведенные скорее всего в Индии и Китае, свидетельствуют о древней торговом пути с Дальнего Востока через Израиль в Европу, считают археологи из Хайфского университета, ведущие раскопки.



"Наши результаты, по-видимому, являются первым свидетельством того, что существовал также "израильский Шелковый путь", который проходил через Негев и Араву и являлся новым звеном, неизвестным до сегодняшнего дня, в международных торговых путях, соединявших Восток и Запад. Эта дорога, которая отклонялась от традиционного маршрута, проходила с севера Израиля по маршруту "Пути специй", пересекала степь и соединялась с дорогами, которые пересекали Землю Израиля на всем ее протяжении, а также со средиземноморскими портами", — сказал профессор Гай Бар-Оз из Университетской школы археологии.



Во время раскопок, которые он проводил на участке Нахаль Омер в Араве в сотрудничестве с доктором Роем Галили из Университета Бен-Гуриона в Негеве в Беэр-Шеве, доктором Орит Шамиром из Управления древностей Израиля, доктором Бриттом Хильдебрандтом из Геттингенского университета Германии и Нофара Шамира из Хайфского университета исследователи обнаружили множество артефактов, привезенных с Востока и относящихся к раннему исламскому периоду.



Шелковый путь был основным сухопутным торговым путем для доставки товаров из Китая через Индию, Египет и Ближний Восток в Европу. Основные маршруты дороги проходили через Константинополь, столицу Византийской империи, которая сегодня является Стамбулом.



Иследователи обнаружили "тайник", который включал в себя множество находок, подробно отражающих материальную культуру и повседневную жизнь древних обитателей пустыни, включая текстиль, предметы одежды, предметы гигиены, такие как ватные палочки для чистки ушей и повязки, кожаные ремешки, ремни, носки, подошвы для обуви, гребни и многое другое. Предметы были датированы 7-8 веками н.э.



Находки включают большое количество импортных материалов, в том числе ткани с типичными декоративными узорами из Индии и шелковые изделия из Китая, которые ранее не были обнаружены в Израиле. Богатство и обилие находок свидетельствует о большом спросе на предметы роскоши с Востока. Исследователи полагают, что хлопчатобумажные ткани, вероятно, поступали из Индии и Манубии (сегодняшний Судан) — двух крупных центров производства хлопка, известных в тот период, — и что найденная шелковая ткань является важным свидетельством торговли с Китаем.