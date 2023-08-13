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Роскомнадзор о сбое в работе Gооgle в РФ: мы тут не при чем
13.08.2023 02:30 Алина Груднева

Роскомнадзор о сбое в работе Gооgle в РФ: мы тут не при чем

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что стоит за блокировкой поисковика Gооgle на территории РФ.

Сбой в работе был зафиксирован днем, 12 августа.

"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", — сообщил в комментарии "Интерфакс" представитель Роскомнадзора.

Таким образом прокомментировали информацию о том, что Google блокирует корпоративные облачные сервисы для российских пользователей.

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