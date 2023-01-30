



У Rolls-Royce есть план сделать Британию крупным экспортером энергии

Rolls-Royce намерена сделать Британию крупным экспортером энергии



В компании считают, что Великобритания сможет экспортировать ее малые модульные реакторы (ММР, англ. – SMR) и это позволит стране оставаться важным экспортером электроэнергии для государств Европы. Первой из них должна стать Чехия, где Rolls-Royce SMR планирует развернуть свои революционные атомные электростанции уже к 2030-м годам.



"Существует большая возможность экспортировать нашу британскую технологию в Чехию и более широкий регион в поддержку их стремлений генерировать низкоуглеродную энергию. Rolls-Royce SMR спроектировала заводскую электростанцию, которая может обеспечить чистую и доступную электроэнергию для будущих поколений", – отмечает генеральный директор компании Том Самсон.