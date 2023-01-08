



Робот-юрист впервые выступит в суде

Ожидается, что искусственный интеллект, разработанный DoNotPay, будет консультировать ответчика в суде в феврале этого года, возможно, это будет первое в истории дело, в котором участвует ИИ.



По данным New Scientist, ИИ будет предоставлять юридические консультации обвиняемому в превышении скорости через наушник.



Генеральный директор DoNotPay Джошуа Браудер пообещал возместить ответчику любые штрафы, которые могут быть понесены в случае проигрыша дела.



Браудер первоначально запустил компанию в 2015 году как чат-бот , который предоставляет юридические консультации людям, которым грозят различные штрафы.



По словам NDTV, Браудер сказал, что существуют риски ответственности и что он обучает ИИ прецедентному праву и следит за тем, чтобы он оставался честным.



"Приложение DoNotPay — это дом первого в мире робота-адвоката. Сражайтесь с корпорациями, побеждайте бюрократию и судитесь с кем угодно одним нажатием кнопки", - говорится на сайте DoNotPay.



"Мы пытаемся свести к минимуму нашу юридическую ответственность, и это нехорошо, если это на самом деле искажает факты и слишком манипулирует", — сказал Браудер.



По данным New York Post, программное обеспечение приложения было настроено так, что оно "прислушивается к аргументам и анализирует их", прежде чем давать советы, вместо того, чтобы автоматически реагировать на все, что слышит.



Браудер сказал, что хочет, чтобы его приложение в конечном итоге полностью заменило некоторых юристов, чтобы сэкономить деньги пользователей.