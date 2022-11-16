



Революционное открытие: "особые" мышцы сжигают жир когда вы сидите

"Soleus Pushup" — метаболическая инновация, которая конкурирует с любым терапевтическим подходом.



Хотя камбаловидная мышца, которая представляет собой заднюю мышцу голени и проходит от подколенной ямки до пятки, составляет всего 1% от веса человеческого тела, может оказывать большое влияние на метаболизм всего организма, если ее правильно активировать.



Марк Гамильтон, профессор здоровья и работоспособности человека в Университете Хьюстона, США, открыл метод оптимальной активации, который назвал "камбаловидным отжиманием". Эта техника эффективно повышает мышечный метаболизм в течение нескольких часов, даже если человек сидит.



"Нам неизвестны какие-либо существующие или многообещающие фармацевтические препараты, которые приблизились бы к повышению и поддержанию окислительного метаболизма всего организма на таком уровне", — говорит Марк Гамильтон.



Опубликованное недавно в журнале iScience исследование Гамильтона показывает, что способность отжиманий камбаловидной мышцы поддерживать повышенный окислительный метаболизм для улучшения регуляции уровня глюкозы в крови более эффективна, чем любые популярные методы, которые в настоящее время рекламируются как решение. Например, отжимания камбаловидной мышцы более эффективны для повышения окислительного метаболизма, чем изматывающие физические упражнения и интервальное голодание. Окислительный метаболизм — это процесс, при котором кислород используется для сжигания глюкозы или жиров.



Основываясь на многолетних исследованиях, Гамильтон и его команда разработали технику активации камбаловидной мышцы, отличную от той, которая возникает естественным образм при стоянии и ходьбе. При этом мышца потребляет больше кислорода и остается устойчива к перегрузкам и усталости.



Как выполнять "камбаловидное отжимание"?



Когда вы сидите, ноги стоят на полу и мышцы расслаблены, пятка поднимается, а пальцы остаются прижатыми к полу. Когда пятка достигает максимальной амплитуды движения, стопа пассивно освобождается, чтобы вернуться обратно. По словам исследователей, хотя это движениевнешне очень похоже на ходьбу, оно задействует другие механизмы и заставляет камбаловидную мышцу использовать как можно больше энергии в течение длительного времени.



Гамильтон называет это «самым важным исследованием», когда-либо проводившимся в его лаборатории Metabolic Innovations в UH, и сказал, что это открытие может стать решением множества проблем со здоровьем, вызванных сидячим и малоподвижным образом жизни многих современных людей.

