



Разработка космического ядерного реактора - Rolls-Royce презентовала труды

Rolls-Royce представила начальную стадию разработки космического ядерного реактора



Компания сотрудничает с Космическим агентством Великобритании по вариантам использования ядерной энергии в космических полетах.



Энергию ядерного деления, высвобождаемую при расщеплении атомов, можно использовать для питания на Луне или Марсе. Также с помощью микрореактора Rolls-Royce можно было бы сократить время полета в Красную планету, который длится от шести до девяти месяцев.



"В микрореакторе Rolls-Royce используется безопасная по своей природе и очень прочная форма топлива. Каждая часть урана инкапсулирована в несколько защитных слоев, что придает системе дополнительную прочность в экстремальных условиях", – сообщили в компании.