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Разработчик ChatGPT откроет свой первый офис за границей
29.06.2023 13:54 Ирина Демьянова

Разработчик ChatGPT откроет свой первый офис за границей

Американская компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT, заявила, что ее первый офис за границей будет расположен в Лондоне, Великобритании, сообщает  BBC .

Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что этот шаг станет "возможностью привлечь таланты мирового уровня".
Первый заграничный офис компании будет открыт в Лондоне.

В мае на западе в Университетском колледже Лондона Альтман сказал, что искусственный интеллект может создать рабочие места и снизить неравенство.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что искусственный интеллект может "положительно изменить человечество" и "обеспечить лучшие результаты для британской общественности, появляясь в ряде сфер для улучшения государственных услуг".

 

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