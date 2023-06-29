



Разработчик ChatGPT откроет свой первый офис за границей

Американская компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT, заявила, что ее первый офис за границей будет расположен в Лондоне, Великобритании, сообщает BBC .



Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что этот шаг станет "возможностью привлечь таланты мирового уровня".

Первый заграничный офис компании будет открыт в Лондоне.



В мае на западе в Университетском колледже Лондона Альтман сказал, что искусственный интеллект может создать рабочие места и снизить неравенство.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что искусственный интеллект может "положительно изменить человечество" и "обеспечить лучшие результаты для британской общественности, появляясь в ряде сфер для улучшения государственных услуг".



