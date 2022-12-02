



Разработаны батареи для электромобиля с мгновенной зарядкой: 80% за 72 секунды

Новая гибридная система eTechnology может сыграть важнейшую роль в развитии электромобилей. Дополнительным преимуществом, по данным Morand, является тот факт, что eTechnology значительно продлевает жизненный цикл АКБ.



Во время тестов прототип решения eTechnology – три модуля по 2,4 кВт-ч каждый с напряжением 400 В – смог зарядиться на 80% за 72 секунды, на 98% – за 120 секунд, а на 100% – за 2,5 минуты. Независимые испытания провела и компания Geo Technology. Настолько высокую скорость зарядки обеспечивает гибридная система, использующая как технологии традиционных АКБ, так и суперконденсаторы.



В компании заявляют, что технология эффективна даже при экстремально низких и высоких температурах, что также выгодно отличает ее от традиционных батарей для электромобилей.



Morand утверждает, что технология оптимально подходит для небольших городских автомобилей, емкость аккумулятора которого составляет 5,5 кВт. -год. Технология также может быть полезна для дронов и электровелосипедов, перезарядка которых будет производиться практически мгновенно.



Швейцарский стартап сотрудничает с неназванными пока партнерами для вывода технологии на рынок. Ожидается, что подобные аккумуляторы будут дороже литий-ионных, но по мере того, как будут наращиваться масштабы производства, цена потенциально революционной технологии будет падать.



Напомним, что BMW планирует инвестировать 2 миллиарда евро в свой электромобильный завод.