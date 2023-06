Разработано приложение, которое превращает смартфон в градусник

Исследователи из Вашингтонского университета разработали приложение, превращающее обычный смартфон в точный и простой в использовании термометр. Исследования опубликованы в Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies .



Исследователи придумали, как обойтись без градусника и измерить температуру у человека.



Старомодные ртутные термометры практически не используются, а цифровые версии могут стоить дорого. Новое приложение FeverPhone превращает смартфон в термометр без какого-либо дополнительного оборудования.

Исследователи задействовали термисторы, которые используются даже в обычных смартфонах для мониторинга целостности внутренних компонентов устройства, особенно батареи. Такие же термисторы используются и в клинических термометрах. Они фиксируют изменение температуры при контакте термистора с организмом.



Инженеры поняли, что эти датчики могут отслеживать теплообмен между человеком и его телефоном с помощью сенсорного экрана смартфона. Сначала они смоделировали теплый лоб с помощью полиэтиленового пакета, наполненного нагретой водой, прижав к нему экран. Для сбора данных инженеры использовали три модели телефонов: Google Pixel 6, Google Pixel 3 и Huawei P20.



Собранные данные были внедрены в модели машинного обучения. По плану, измерение температуры проведут на основе того, как быстро нагревается телефон и сколько тепла поступает от человека, который прикасается к нему. После того как инженеры соберут достаточное количество данных, они откалибруют модель, чтобы учесть нюансы различных аксессуаров для телефонов, таких как защитные пленки для экрана и чехлы.



Пока эксперимент показал, что тестовое приложение FeverPhone оценило температуру тела со средней погрешностью около 0,23°C, находящуюся в рамках клинически приемлемого предела. Исследователи продолжат дорабатывать настройку программы, чтобы она работала и на других смартфонах и умных часах.