



Разработана 3D-печать биочернилами грудных имплантатов на растительной основе

Две израильские компании – компания по 3D-печати Stratasys и компания по регенеративной и эстетической медицине CollPlant – недавно подписали соглашение о разработке растительных технологий для регенерации тканей и производства органов.



Совместное предприятие должно производить биотехнологические безопасные грудные имплантаты с использованием биопринтера Stratasys P3 и биочернил CollPlant, полученных из коллагена. Имплантаты будут регенерировать естественную ткань молочной железы, не вызывая иммунного отторжения, как это случается с чужеродными материалами. Если разработка будет успешной, это будет революционная альтернатива как эстетическим, так и реконструктивным процедурам.



В настоящее время операции по реконструкции и увеличению груди занимают второе место в мире по распространенности в пластической хирургии. Обычно используемые имплантаты из синтетического силикона несут в себе высокий риск осложнений.



Генеральный директор Stratasys Йоав Зейф ожидает, что партнерство с CollPlant “позволит ускорить индустриализацию биопечати для регенеративной медицины”.



“Мы считаем, что наш регенеративный имплантат на основе rhCollagen может решить проблемы существующих процедур на груди, в которых используются силиконовые имплантаты или аутологичный перенос жировой ткани”, – сказал генеральный директор CollPlant Йехиэль Таль.

В январе компания CollPlant успешно завершила исследование на крупных животных для пилотного проекта регенеративных грудных имплантатов, напечатанных на 3D-принтере. Компания планирует начать последующее исследование на животных во второй половине этого года.