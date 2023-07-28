



Разработан уникальный гаджет, добавляющий спутниковую связь в любой смартфон

Компания Motorola начала продажи Defy Satellite Link – уникального аксессуара, который подключается к iPhone или Android-смартфону по Bluetooth и позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через спутниковую сеть. Об этом сообщает Android Authority.



Аксессуар создан в сотрудничестве с компанией Bullitt. Пользователь может отправлять и получать текстовые сообщения, отправлять сигнал бедствия и делиться геолокацией. Собеседник получит обычное SMS-сообщение, но для ответа ему понадобится загрузить приложение Bullitt Satellite Messenger – оно доступно для iOS и Android.



Для связи со спутниками Defy Satellite Link оборудован модемом MediaTek MT6825. Он обеспечивает двустороннюю спутниковую связь по технологии IoT-NTN.



Само устройство довольно компактное – можно повесить на рюкзак или положить в карман. Его размеры составляют 85 x 62 x 11,2, а вес – всего 70 грамм. Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, прошел испытания на прочность MIL-STD-810 и оснащен аккумулятором на 6000 мАч, который обеспечивает несколько дней автономности.



Defy Satellite Link можно приобрести на сайте Motоrola за 150 долларов. В эту стоимость входит годовая подписка на тарифный план Essentials Messaging с 30 сообщениями в месяц и услугой SOS Assist для связи с экстренными службами.