



Разработан первый в мире тягач, работающий на аммиаке

Американская компания Amogy представила первый в мире тягач с нулевым выбросом, работающим на аммиаке. Баки грузового автомобиля вмещают запас топлива для выработки 900 кВт-ч энергии, равный запасу энергии в литиевых аккумуляторах полуприцепа Tesla Semi. Баки с аммиаком гораздо легче, а заправка длится не дольше восьми минут, чего не скажешь о зарядке аккумуляторов Tesla.



Разработчик силовой платформы с аммиачным топливом не уточняет эффективность всех этапов превращения NH3 в электричество. Аммиак необходимо превратить в чистый водород с помощью системы разложения и очистки, пропустить водород через топливные сердечники и полученное электричество направить на тяговые электродвигатели, а также подать в бортовые системы. Даже если на всех этапах процессы будут достигать максимальной на сегодня эффективности, до двигателей дойдет только половина из заявленного запаса энергии. Установить новый бак с аммиаком проще и дешевле, чем добавить ту же емкость набором из литиевых батарей.



Использование аммиака вместо чистого водорода значительно упростит оборот топлива, поскольку водород необходимо хранить либо в виде газа под огромным давлением около не менее 700 атмосфер, либо в жидком виде с охлаждением до -252,87 °C. Аммиак хранится в баллонах в жидком виде при обычном давлении и температуре окружающего воздуха. Тем самым с точки зрения плотности хранения энергии аммиак выигрывает у газообразного водорода примерно в три раза по объему, а по весу в 20 раз опережает литиевые аккумуляторы.

Важно, что в следующем десятилетии прогнозируется дефицит лития, не говоря о других важных для производства батареях металлах и минералах. Аммиак же, как и водород, можно производить экологически чистым способом, например, на атомных электростанциях или с помощью возобновляемой энергии, что делает его важным для устойчивой экономики будущего.Свою платформу с питанием на основе аммиака компания Amogy установила на серийном полуприцепе Freightliner Cascadia 2018 года. Автомобиль прошел испытания в кампусе Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке, а в конце этого месяца планируется провести полномасштабную оценку реальных характеристик на испытательном треке. Кроме того, в активе Amogy имеется 5-КВт силовая аммиачная установка для беспилотника и 100 кВт для трактора.Более того, Amogy работает в направлении самых мощных судовых установок для морского транспорта. К концу 2023 года она обещает показать работу буксира с силовой установкой мощностью 1 МВт, а к 2025 году обещает представить 10-мегаваттную установку для морских контейнеровозов.