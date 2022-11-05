Новости » Наука и Технологии
Разработан беспилотник для уничтожения подводных лодок
05.11.2022 03:30 Алина Груднева

Разработан беспилотник для уничтожения подводных лодок

Компания Aselsan разработала надводный беспилотник MIR совместно с компанией Sefine

 
По данным Defense News, беспилотник можно использовать как автономно, так и с возможностью управления экипажем на борту.
 
По словам главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демиара, MIR предназначен для борьбы с подводными лодками на поверхности.
 
В качестве вооружения будет выступать арсенал ракет от компании Roketsan. Кроме того, судно оснастят средствами радиоэлектронной борьбы и гидролокатором.
 
Также оно может выполнять поисково-спасательные операции с другими пилотируемыми или беспилотными суднами.
 
 MIR отделяет от введения в строй ВМФ гидролокатор, которой нужно улучшить прежде чем его интегрируют в систему.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы