



Разработан беспилотник для уничтожения подводных лодок

Компания Aselsan разработала надводный беспилотник MIR совместно с компанией Sefine

По данным Defense News, беспилотник можно использовать как автономно, так и с возможностью управления экипажем на борту.

По словам главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демиара, MIR предназначен для борьбы с подводными лодками на поверхности.

В качестве вооружения будет выступать арсенал ракет от компании Roketsan. Кроме того, судно оснастят средствами радиоэлектронной борьбы и гидролокатором.

Также оно может выполнять поисково-спасательные операции с другими пилотируемыми или беспилотными суднами.

MIR отделяет от введения в строй ВМФ гидролокатор, которой нужно улучшить прежде чем его интегрируют в систему.