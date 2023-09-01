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Разработан аккумулятор для “умных” контактных линз, который “питается слезами”
01.09.2023 02:34 Наталья Богинская

Разработан аккумулятор для “умных” контактных линз, который “питается слезами”

Хотя разные компании работают над созданием “умных” контактных линз, до коммерческой реализации им пока далеко. Одна из ключевых проблем кроется в необходимости питать устройство, наносимое на глазное яблоко. Линза должна оставаться тонкой, но иметь аккумулятор, обеспечивающий работу электроники в течение дня. 

Более того, эту батарейку нужно как-то заряжать. Ученые из Южной Кореи придумали потенциальное решение, которое будет безопасно для глаза.
Текущие решения в большинстве своем полагаются на металлические электроды или катушки для индукционной зарядки — что-то вроде ковриков для беспроводной зарядки. Оба варианта могут быть опасны для глаз, если материал линзы порвется и металл будет контактировать с глазом. Альтернативная разработка корейских ученых – ультратонкая батарея, заряжаемая слезной жидкостью.

Такая мягкая батарея толщиной 0,5 мм встраивается в линзу. Он содержит воду и фермент глюкозооксидазу. Когда плоская гибкая батарея погружается в слезную жидкость, покрывающую глаз, фермент вступает в реакцию с ионами натрия и хлорида в этой жидкости, генерируя электрический заряд в воде батареи.

В ходе лабораторных испытаний, проведенных на модели человеческого глаза, батарея смогла выдать ток силой 45 мА и максимальную мощность 201 мВт, чего, по утверждению ученых, будет достаточно для беспроводной передачи данных по разумной контактной линзе как минимум 12 часов. В нынешнем виде аккумулятор выдерживает до 200 циклов зарядки/разрядки. Для сравнения, аналогичные литиево-ионные аккумуляторы обычно работают от 300 до 500 циклов.

Пользоваться такой контактной линзой будет не сложнее обычной. Ночью она будет “заряжаться»” в растворе глюкозы, а в течение дня хватит слезной жидкости, чтобы обеспечить работу.

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