



Разработан аккумулятор для “умных” контактных линз, который “питается слезами”

Хотя разные компании работают над созданием “умных” контактных линз, до коммерческой реализации им пока далеко. Одна из ключевых проблем кроется в необходимости питать устройство, наносимое на глазное яблоко. Линза должна оставаться тонкой, но иметь аккумулятор, обеспечивающий работу электроники в течение дня.



Более того, эту батарейку нужно как-то заряжать. Ученые из Южной Кореи придумали потенциальное решение, которое будет безопасно для глаза.

Текущие решения в большинстве своем полагаются на металлические электроды или катушки для индукционной зарядки — что-то вроде ковриков для беспроводной зарядки. Оба варианта могут быть опасны для глаз, если материал линзы порвется и металл будет контактировать с глазом. Альтернативная разработка корейских ученых – ультратонкая батарея, заряжаемая слезной жидкостью.



Такая мягкая батарея толщиной 0,5 мм встраивается в линзу. Он содержит воду и фермент глюкозооксидазу. Когда плоская гибкая батарея погружается в слезную жидкость, покрывающую глаз, фермент вступает в реакцию с ионами натрия и хлорида в этой жидкости, генерируя электрический заряд в воде батареи.



В ходе лабораторных испытаний, проведенных на модели человеческого глаза, батарея смогла выдать ток силой 45 мА и максимальную мощность 201 мВт, чего, по утверждению ученых, будет достаточно для беспроводной передачи данных по разумной контактной линзе как минимум 12 часов. В нынешнем виде аккумулятор выдерживает до 200 циклов зарядки/разрядки. Для сравнения, аналогичные литиево-ионные аккумуляторы обычно работают от 300 до 500 циклов.



Пользоваться такой контактной линзой будет не сложнее обычной. Ночью она будет “заряжаться»” в растворе глюкозы, а в течение дня хватит слезной жидкости, чтобы обеспечить работу.