



Разогнали на полную скорость: Создан чип, заряжающий батарею за 10 минут

Ученые из Сингапура разработали чип, который позволяет сделать зарядку аккумуляторов намного быстрее и безопаснее. Об этом сообщает сайт Tech Radar.



Команда специалистов из Наньянского технологического университета в Сингапуре под руководством профессора Рашида Язами создала чип, который исправляет “недостаток” современных литий-ионных аккумуляторов. Чип размером с ноготь устанавливается на батарею и работает в паре с чипом на зарядном устройстве. Устройство “проверяет” степень заряда батареи в процессе ее зарядки, основываясь на температуре и напряжении внутри нее. С помощью особого алгоритма чип оптимизирует процесс зарядки, учитывая данные о состоянии батареи.



По словам создателей, такая оптимизация делает процесс зарядки более безопасным и помогает зарядному самостоятельно отследить, насколько нагрелся аккумулятор. К тому же это позволит тратить на зарядку гаджетов намного меньше времени.



"Сейчас литий-ионные батареи заряжаются с помощью “тонкой струйки” энергии, чтобы избежать перегрева. Когда этот процесс будет защищен с помощью чипа, зарядку можно будет разогнать “на полную скорость”. Это позволит уменьшить время пополнения заряда гаджетов до 10 минут или меньше", – утверждают авторы изобретения.



Технология может использоваться в литий-ионных аккумуляторах любого размера – от батарей смартфонов до аккумуляторов электромобилей.



На разработку изобретения у профессора Язами и его команды ушло пять лет. Год назад они уже представляли батарею, которая может достичь заряда в 70% за две минуты.



Производством чипов будет заниматься компания KVI, созданная Язами. Сейчас она ведет переговоры с такими производителями гаджетов, как Sony, Sanyo и Samsung.