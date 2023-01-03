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Разграбленный древний саркофаг вернули из США в Египет
03.01.2023 18:30 Ольга Белозерова

Разграбленный древний саркофаг вернули из США в Египет

Древний деревянный саркофаг, выставленный в Хьюстонском музее естественных наук, был возвращен в Египет.

Это произошло после того, как власти США выяснили, что саркофаг был разграблен много лет назад, сообщает ABC News.

По словам исследователей, саркофаг высотой почти 3 метра с ярко окрашенной верхней поверхностью, возможно, принадлежал древнему жрецу по имени Анхенмаат, хотя некоторые надписи на нем были стерты.

Окружная прокуратура Манхэттена установила, что саркофаг был украден из некрополя Абу-Сэр к северу от Каира. Артефакт был ввезен контрабандой через Германию в Соединенные Штаты в 2008 году.

Возвращение саркофага является частью усилий правительства Египта по прекращению торговли украденными древностями. В 2021 году властям Каира удалось вернуть в Египет 5300 украденных артефактов со всего мира.

 

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