



Разгадана тайна календаря майя

Древние майя имели две большие страсти: астрономию и хронометраж. И теперь, после многих лет таинственности, окружавшей связь между этими двумя столпами жизни майя, новое исследование, возможно, наконец-то раскрыло сложную систему, которая когда-то связывала их.



По словам авторов исследования, загадочный календарь майя можно использовать для отслеживания движения Венеры по ночному небу в течение 45-летнего периода, таким образом решая давнюю загадку по структуре и функции культового доиспанского календаря.

