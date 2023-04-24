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Разгадана тайна календаря майя
24.04.2023 13:44 Ирина Демьянова

Разгадана тайна календаря майя

Древние майя имели две большие страсти: астрономию и хронометраж. И теперь, после многих лет таинственности, окружавшей связь между этими двумя столпами жизни майя, новое исследование, возможно, наконец-то раскрыло сложную систему, которая когда-то связывала их.

По словам авторов исследования, загадочный календарь майя можно использовать для отслеживания движения Венеры по ночному небу в течение 45-летнего периода, таким образом решая давнюю загадку по структуре и функции культового доиспанского календаря.
 

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