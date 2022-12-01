



Разгадан тайный код императора Карла V – исследование

Трехстраничное письмо Карла V к послу было написано на фоне ожесточенной борьбы с подъемом протестантской религии.



Сесиль Пьеро, криптограф из лаборатории Loria во Франции, разыскиваль в течение двух лет письмо, спрятанное в библиотеке в Нансе. Пьеро удалось расшифровать закодированные части этого письма, классифицируя разные символы и выискивая подсказки.



Письмо содержало примерно 120 зашифрованных символов без использования буквенной репрезентации, то есть шифр заключался не в том, что та или иная буква просто заменялась неизвестной пиктограммой. Некоторые символы представляли целые слова. К примеру, игла представляла английского короля Генриха VIII.



Гласные, последовавшие за согласными, были заменены диакритическими знаками, за исключением буквы "е", которую автор максимально избегал использовать. Несколько символов не выполняли никакой функции.



“Просто ввести его в компьютер, чтобы он его разгадал, заняло бы больше времени, чем история Вселенной”, – говорит Сесиль Пьеро.



Большой прорыв произошел благодаря историку Камилю Дезенклосу, указавшему на несколько других зашифрованных писем, написанных и присланных императору, одно из которых, как оказалось, было неофициально переведено.



Пьеро назвала это письмо их "Розеттским камнем", добавив: "Это был ключ. Мы бы добрались туда и без него, но оно сэкономило нам огромное количество времени". Команда надеется найти и перевести другие письма императора и посла в течение следующих лет.