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Раскрыты новые подробности о Google Pixel 8: чего ждать от новинки
14.08.2023 03:38 Наталья Богинская

Раскрыты новые подробности о Google Pixel 8: чего ждать от новинки

Ожидается, что выпуск Google Pixel 8 состоится в октябре 2023 года. При приближении выхода долгожданной новинки в сети появляется много утечек. Новая утечка демонстрирует трейлер смартфона.

Google Pixel 8 получит новую функцию под названием Audio Magic Eraser, позволяющую пользователям записывать видео и уменьшать нежелательный шум фона. Согласно трейлеру, после активации этой опции инструмент будет обрабатывать видео с помощью искусственного интеллекта и предоставит варианты – Noise, People и Music.

Согласно другим утечкам, Google Pixel 8 будет иметь 128/256 ГБ памяти, 6.7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2992 x 1344, чип Google Tensor G3, камеру с 50-Мп и 64-Мп датчиками.
 

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