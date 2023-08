Раскрыты новые подробности о Google Pixel 8: чего ждать от новинки

Ожидается, что выпуск Google Pixel 8 состоится в октябре 2023 года. При приближении выхода долгожданной новинки в сети появляется много утечек. Новая утечка демонстрирует трейлер смартфона.



Google Pixel 8 получит новую функцию под названием Audio Magic Eraser, позволяющую пользователям записывать видео и уменьшать нежелательный шум фона. Согласно трейлеру, после активации этой опции инструмент будет обрабатывать видео с помощью искусственного интеллекта и предоставит варианты – Noise, People и Music.



Согласно другим утечкам, Google Pixel 8 будет иметь 128/256 ГБ памяти, 6.7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2992 x 1344, чип Google Tensor G3, камеру с 50-Мп и 64-Мп датчиками.



Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI