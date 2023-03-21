



Раньше звезды были намного ярче, крупнее и плотнее – исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в этом месяце, первые звезды в космосе были в 10 000 раз больше Солнца.



Исследование, опубликованное Корнельским университетом в марте, показало, что первоначальные звезды были в тысячу раз больше, чем самые большие звезды в нашем космосе сегодня, и значительно ярче. По словам ученых, раньше звезды умирали очень молодыми по сравнению с сегодняшними звездами. После их гибели, условия, необходимые для развития, уже никогда не возобновлялись.



Вскоре после Большого взрыва, около 13 миллиардов лет назад, во Вселенной еще не было звезд. Однако, было много природных газов, таких как водород и гелий. Природные газы накапливались сотни миллионов лет и постепенно становились все более плотными. Этот период известен как “космическое Средневековье”. Без тяжелых элементов, которые есть сейчас во Вселенной, первоначальные звезды формировались иначе, не имея возможности быстро выделять тепло.



Астрофизики использовали компьютерное моделирование этого периода, создав все соответствующие факторы, такие как присутствие темной материи, которая помогает галактикам расти, и скопление природных газов и радиации. Моделирование привело к открытию взаимодействий, предшествовавших образованию первой в мире звезды. Водород и гелий объединились, выделив небольшое количество тепла, что позволило небольшим группам нейтрального газа увеличить плотность. Группы, в конце концов, прогрелись до достаточно высокой температуры. Это привело к образованию излучения, которое, в свою очередь, отделилось от газов, что позволило звездам достичь больших размеров.



Повторяющиеся взаимодействия между излучением и нейтральными газами привели к образованию больших резервуаров нейтрального газа, которые стали начальной стадией первых галактик. Газы внутри этих новообразованных галактик начали быстро вращаться, образуя аккреционные диски, располагавшиеся вокруг больших объектов, таких как черные дыры. Когда холодные фронты соприкасались с дисками, их масса и плотность увеличивались, что должно было создать первую звезду.



Как только вспыхивают сверхновые небесные тела, звезды распадаются на части с более тяжелыми элементами, которые не позволяют им когда-либо реформироваться.