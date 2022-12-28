



Ракета-носитель SpaceX выведет на орбиту израильский спутник EROS-C3

В пятницу ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX должна стартовать на орбиту с израильским спутником дистанционного зондирования Земли EROS-C3, сообщает специализированный сайт Next Spaceflight.



Запуск аппарата израильской компании ImageSat International ISI планируется осуществить со стартового комплекса 4Е на базе Ванденберг американских Космических сил в Калифорнии в 01:58 по времени Восточного побережья США.



Он предназначен для получения изображений с разрешением в 30 см в панхроматическом режиме и разрешением в 60 см в мультиспектральном режиме с полосой обзора примерно 12,5 км.



"EROS-C – это современный спутник наблюдения Земли, представляющий изображения сверхвысокого разрешения. Он предназначен для решения самых сложных оперативных задач, с которыми в настоящее время сталкиваются оборонные и разведывательные организации", – отмечают в израильской компании ISI.



При этом первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку на базе в Калифорнии.