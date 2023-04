Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 51 мини-спутник

В субботу, 15 апреля, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 51 мини-спутник.



Запуск состоялся со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Transporter 7.



В частности, на орбиту отправились спутники NASA, американских компаний и научных центров.



По данным SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты-носителя успешно совершила после запуска управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/6vJQs6EXUa

