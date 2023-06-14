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Rafael Sky Sonic | Фото: скриншот
14.06.2023 21:07 Алина Груднева

Rafael разрабатывает систему-перехватчик гиперзвуковых ракет

Израильский оборонный концерн Rafael разрабатывает систему для перехвата гиперзвуковых ракет.

Она получила название Sky Sonic.

Ожидается, что в скором времени начнутся испытания системы. По данным Walla, она сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые летят в пять раз быстрее скорости звука.

Уточняется, что новый перехватчик израильского концерна будет представлен на выставке Paris Air Salon на следующей неделе, где будут продемонстрированы самые современные системы оборонного сектора.
 

 

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