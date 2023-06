Rafael разрабатывает систему-перехватчик гиперзвуковых ракет

Израильский оборонный концерн Rafael разрабатывает систему для перехвата гиперзвуковых ракет.



Она получила название Sky Sonic.



Ожидается, что в скором времени начнутся испытания системы. По данным Walla, она сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые летят в пять раз быстрее скорости звука.



Уточняется, что новый перехватчик израильского концерна будет представлен на выставке Paris Air Salon на следующей неделе, где будут продемонстрированы самые современные системы оборонного сектора.



Meet the #SkySonic, designed and developed by Rafael. It is going to protect #Israel from the future hypersonic weapons of #Iran's Islamic Regime, particularly, the hypersonic glide vehicles (HGV) of #IRGC Aerospace Force. pic.twitter.com/Ov5aqyGb52