



Ради цензуры: В России создали аналог Википедии, скопировав 2 миллиона статей

Россия запустила собственный аналог Википедии – "Рувики". Проект, был одобрен государством, поскольку Кремль ужесточает цензуру информации о войне в Украине. Об этом пишет The Telegraf.



Проект курирует многолетний лидер редакторов Википедии в России Владимир Медейко, который окончательно ушел из онлайн-энциклопедии, чтобы запустить Ruwiki. При этом Медейко скопировал 1,9 миллиона российских статей энциклопедии в новую версию, одобренную Кремлем.



"Википедия позволяет кому-либо копировать ее содержимое, и именно этот процесс способствовал созданию "Рувики", – пишет The Telegraf.



Как отмечает издание, "это происходит в то время, когда российский лидер наращивает усилия по цензуре освещения войны в Украине, на фоне растущего недовольства внутри страны. Россия запрещает упоминания о войне в Украине, позволяя СМИ ссылаться только на "специальную военную операцию"



В статье об Украине в "Рувики" нет ни одного упоминания о российском вторжении или международной поддержке Киева. Сервис также решил не публиковать статью о мятеже Евгения Пригожина.



"В начале этого года Москва испытала свою способность полностью отключиться от глобального интернета, перекрыв доступ ко всему, кроме одобренных государством сайтов. Новый сервис – еще одна попытка России изолировать своих граждан онлайн и жестко контролировать потоки информации" – пишет издание.