



Qualcomm разрабатывает для смартфонов сервис спутникового обмена сообщениями

Компания Qualcomm Inc заявила, что она работает с группой компаний, выпускающих смартфоны на базе Android, над добавлением в их устройства возможность обмена сообщениями через спутник.



Компания, которая является крупнейшим в мире поставщиком чипов, соединяющих мобильные телефоны с беспроводными сетями передачи данных, заявила, что она работает с Honor, Motorola, принадлежащей Lenovo, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi Corp над созданием таких устройств.



Спутниковая связь позволяет отправлять и получать данные в отдаленных или сельских регионах, где другие телекоммуникационные сети недоступны. Компания Qualcomm объявила о добавлении таких возможностей в свои чипы в начале этого года.



Работа Qualcomm с производителями устройств Android, вероятно, усилит конкуренцию между этими брендами и Apple, которая в прошлом году представила возможность отправки экстренных спутниковых сообщений в качестве одной из флагманских функций своей новой линейки iPhone. Эти новые iPhone как раз содержат чип от Qualcomm.