



Ужасающая “Минди”: как люди будут выглядеть в 3000 году

3D-модель под названием “Минди” была создана группой Toll Free Forwarding с помощью искусственного интеллекта. Она демонстрирует, как, возможно, будут выглядеть люди из-за зависимости от технологичных гаджетов.



ИИ смог смоделировать образ человека в 3000 году, основываясь на том, как мы сегодня используем технологичные устройства. У современного человека спина часто бывает сгорбленной, шея опущена вниз, и руки почти всегда заняты смартфоном.



Согласно прогнозу, если человек не будет выпускать телефон из рук в течение сотни лет, он в итоге сгорбится, а его шея станет более широкой. Форма также рук изменится и станет более похожей на когти.



Доктор Никола Джорджевич из Med Alert Help предполагает, что постоянное ношение телефона в руках может “вызвать напряжение в определённых точках и растянуть локтевой нерв”.



У 3D-модели также есть второе веко, которое защищает глаза от чрезмерного воздействия света.