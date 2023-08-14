



Прячьте от ИИ своих детей: в чем опасность

Во времена технического прогресса от злоумышленников ничего не спрятать, не скрыть, и они этим отлично пользуются. Самая опасная категория – дети и пожилые люди. И немаловажную роль в этом всем играет искусственный интеллект.



А при чем здесь он, спросит читатель. А при том, что злоумышленники могут использовать фото и видео детей. Поэтому мы расскажем, почему следует быть осторожными, выкладывая в соцсетях снимки и видео ваших детей.



Дети соцсетей



Facebook, Instagram, Twitter (Х) давно перестали быть местами только для молодежи. Ежедневно мы заходим в свои профили: общаемся, следим за друзьями, читаем новости. Зачастую именно в своих аккаунтах родители делятся с окружающими фотографиями своих детей.



ИИ как угроза



Эти данные могут использоваться для мошенничества, обмана кредиторов, оформления кредитов, открытия банковских счетов или выпуска кредитных карт.



Как отмечает Le monde, половина снимков на форумах с детской порнографией изначально были размещены родителями в их аккаунтах в соцсетях.



Фото могут использоваться для создания "дипфейков". Чтобы сгенерировать картинки и видео, злоумышленники используют алгоритмы машинного обучения, которые обучаются на большом объеме данных.



Помимо генерации визуального контента, ИИ может имитировать человеческий голос, который могут использовать для телефонного мошенничества.



Как избежать негативных последствий:



▪️ просвещение родителей, которые должны обеспечить цифровую безопасность детей;

▪️ правовое регулирование. На уровне государства ограничить или даже запретить родителям публиковать фотографии детей, как это произошло во Франции, где депутаты утвердили соответствующий законопроект.



Необходимо, чтобы родители, соцсети и госорганы сотрудничали для обеспечения защиты детей от нежелательного распространения их изображений в интернете.

