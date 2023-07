Прозрачный Nothing Phone 2 безуспешно пытались согнуть, поцарапать и поджечь

Компания Nothing только что представила Phone(2), тематические ресурсы опубликовали свои предварительные обзоры, а известный блогер JerryRigEverything уже успел опробовать новинку на прочность.



На видео можно увидеть, что смартфон с честью выдержал испытания. При применении силы задняя стеклянная крышка чуть-чуть отходит от корпуса, но это не является проблемой. Так что прочности новинки подтверждена экспериментально.



Новинка получила процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 4700 мАч.

Nothing Phone (2):

Pricing



Europe:

• 8/128 GB: €679

• 12/256 GB: €729

• 12/512 GB: €849



India:

• 8/128 GB: ₹44,999

• 12/256 GB: ₹49,999

• 12/512 GB: ₹54,999



United States:

• 8/128 GB: $599

• 12/256 GB: $699 ($649 now)

• 12/512 GB: $799 ($749 now)



United… pic.twitter.com/mKS2Iztq5d