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Nothing Phone 2
11.07.2023 20:17 Наталья Богинская

Прозрачный Nothing Phone 2 безуспешно пытались согнуть, поцарапать и поджечь

Компания Nothing только что представила Phone(2), тематические ресурсы опубликовали свои предварительные обзоры, а известный блогер JerryRigEverything уже успел опробовать новинку на прочность.

На видео можно увидеть, что смартфон с честью выдержал испытания. При применении силы задняя стеклянная крышка чуть-чуть отходит от корпуса, но это не является проблемой. Так что прочности новинки подтверждена экспериментально.

Новинка получила процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 4700 мАч.

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