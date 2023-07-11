Прозрачный Nothing Phone 2 безуспешно пытались согнуть, поцарапать и поджечь
Компания Nothing только что представила Phone(2), тематические ресурсы опубликовали свои предварительные обзоры, а известный блогер JerryRigEverything уже успел опробовать новинку на прочность.
На видео можно увидеть, что смартфон с честью выдержал испытания. При применении силы задняя стеклянная крышка чуть-чуть отходит от корпуса, но это не является проблемой. Так что прочности новинки подтверждена экспериментально.
Новинка получила процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 4700 мАч.
Nothing Phone (2):— Alvin (@sondesix) July 11, 2023
Pricing
Europe:
• 8/128 GB: €679
• 12/256 GB: €729
• 12/512 GB: €849
India:
• 8/128 GB: ₹44,999
• 12/256 GB: ₹49,999
• 12/512 GB: ₹54,999
United States:
• 8/128 GB: $599
• 12/256 GB: $699 ($649 now)
• 12/512 GB: $799 ($749 now)
United… pic.twitter.com/mKS2Iztq5d