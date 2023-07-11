



Прозрачный Nothing Phone 2 безуспешно пытались согнуть, поцарапать и поджечь

Компания Nothing только что представила Phone(2), тематические ресурсы опубликовали свои предварительные обзоры, а известный блогер JerryRigEverything уже успел опробовать новинку на прочность.



На видео можно увидеть, что смартфон с честью выдержал испытания. При применении силы задняя стеклянная крышка чуть-чуть отходит от корпуса, но это не является проблемой. Так что прочности новинки подтверждена экспериментально.



Новинка получила процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 4700 мАч.