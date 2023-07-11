



Прошлым летом жара в Европе унесла жизни 61000 человек

Лето 2022 года было самым жарким летом, когда-либо зарегистрированным в Европе, и характеризовалось интенсивной серией рекордно высоких волн тепла, засух и лесных пожаров. Хотя европейское статистическое управление уже сообщало о необычно высокой смертности для этих дат, до сих пор доля смертности, связанная с жарой, не была определена количественно. Именно это и было сделано в исследовании, проведенном Барселонским институтом глобального здравоохранения, пишет Disabled World.



Согласно анализу, опубликованному в журнале Nature Medicine , зафиксировано 61 672 случая смерти, связанных с жарой, в период с 30 мая по 4 сентября 2022 года.



Исследовательская группа получила данные о температуре и смертности за период 2015-2022 годов для 823 регионов в 35 странах Европы, общая численность населения которых составляет более 543 миллионов человек. Эти данные были использованы для оценки эпидемиологических моделей и прогнозирования связанной с температурой смертности для каждого региона и недели летнего периода.



Записи показывают, что температуры были выше среднего в течение каждой недели летнего периода 2022 года. Наиболее высокие температурные аномалии зафиксированы с середины июля до середины августа. По словам исследователей, это совпадение увеличило смертность, связанную с жарой, в результате чего в период с 11 июля по 14 августа погиб 38 881 человек.



В абсолютном выражении страной с наибольшим количеством смертей, связанных с жарой, за все лето 2022 года была Италия, в общей сложности 18 010 смертей, за ней следуют Испания (11 324) и Германия (8 173).



Исследование включало анализ по возрасту и полу, показывающий очень заметный рост смертности в старших возрастных группах, особенно у женщин. Таким образом, по оценкам, было 4822 случая смерти среди лиц моложе 65 лет, 9226 случаев смерти среди лиц в возрасте от 65 до 79 лет и 36848 случаев смерти среди лиц старше 79 лет.



С точки зрения гендерного анализа данные показывают, что смертность, относимая на счет тепла, была на 63% выше у женщин, чем у мужчин, с общим числом преждевременных смертей 35 406 (145 смертей на миллион) по сравнению с примерно 21 667 смертями у мужчин (93 смертей на миллион).



На сегодняшний день самая высокая летняя смертность в Европе была зарегистрирована в 2003 г., когда было зарегистрировано более 70 000 смертей.



Исследователи считают, что ускорение потепления, наблюдаемое за последние десять лет, подчеркивает настоятельную необходимость переоценки и существенного усиления планов профилактики, уделяя особое внимание различиям между европейскими странами и регионами, а также возрастным и гендерным различиям.



По оценкам исследовательской группы, при отсутствии эффективной адаптивной реакции каждое лето на континенте к 2030 году будет происходить в среднем более 68 000 преждевременных смертей, а к 2040 году — более 94 000.



