



Прорыв века: ученые научились выращивать новые зубы

Уже к концу этого десятилетия у людей может появиться первое лекарство, позволяющее вырастить новые зубы. Японские ученые успешно опробовали на животных препарат, помогающий отрастить заново утраченные зубы, сообщает ZME Science.



Теперь ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано Кацу Такахаши считает, что люди могут по итогу вырастить этот зубной ряд третьего поколения.



"Идея выращивания новых зубов - это мечта каждого дантиста. Я начал работать над этой идеей, когда был еще аспирантом", - сказал он.



Такахаши изучил гены мышей. Так, выяснилось, что удаление некоторых генов у грызунов приводит к тому, что у них вырастает меньше зубов, чем положено. Таким образом ученые задумались над тем, чтобы изменить гены этих животных.



Исследователи пришли к выводу, что у мышей, не имеющих определенного гена, вырастает большее количество зубов. Так происходит благодаря белку USAG-1. Именно он препятствует росту большего количества зубов. Поэтому блокировка этого белка позволяет расти большему количеству зубов.



"Сложно поверить в то, что всего-навсего один ген так сильно влияет на зубной ряд. Но как только мы смогли нейтрализовать USAG-1, нам удалось вырастить новые зубы у мышей, которые родились не с полным набором. Другими словами, было разработано первое в мире средство для восстановления зубов. Конечно, так хорошо сработавший на мышах препарат необходимо теперь проверить на людях. Мы надеемся проложить путь для клинического применения лекарств", - отметил исследователь.



Планируется, что к 2029 году команда сможет провести масштабные клинические испытания. А уже к концу этого десятилетия у людей может появиться первое лекарство, позволяющее вырастить новые зубы.