



Прорыв в технологиях: OnePlus внедрил режим "мокрого дисплея". Видео

Новый смартфон от компании OnePlus получил специальную функцию "мокрого дисплея". Согласно заявлению производителя, этот смартфон становится первым устройством, которое может нормально функционировать даже под дождем.

Бренд OnePlus готовится к представлению своего нового флагманского смартфона, который называется Ace 2 Pro. Официальная презентация этой модели запланирована на следующую неделю, и ожидается, что этот аппарат принесет настоящую революцию в мир мобильных устройств.

По последним информационным данным, смартфон Ace 2 Pro будет первым в мире устройством, у которого экран будет нормально реагировать на касания даже при интенсивном дожде. Это достигнуто благодаря использованию технологии Rainwater Touch Control, которая позволяет дисплею точно определять прикосновения даже при мокрых пальцах в условиях дождя.

Продемонстрировали работу этой функции в рекламном ролике, где сравнили Ace 2 Pro с iPhone 14 Pro Max. Оба устройства были помещены в специальную камеру и обильно поливались струями воды, чтобы имитировать сценарий использования под дождем. В результате теста OnePlus справился с задачей без проблем, в то время как iPhone столкнулся с определенными трудностями.

Также новому смартфону OnePlus приписывают топовый дисплей Q9+ от BOE, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, главную камеру на 50 Мп и быструю зарядку на 150 Вт. Устройство также может похвастаться впечатляющей конфигурацией с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Официальная премьера смартфона запланирована на 16 августа. После выпуска на китайский рынок устройство также будет доступно и за его пределами.



