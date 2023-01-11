



Прорыв в лечении эндометриоза: ученые составили карту клеточных изменений

Ученые из Cedars-Sinai составили карту клеточных изменений, связанных с эндометриозом , чтобы помочь улучшить терапевтические возможности для миллионов женщин, страдающих от этого заболевания.



Исследование было опубликовано в понедельник в рецензируемом журнале Nature Genetics .



Примерно 1 из 10 женщин страдает этим заболеванием, которое возникает, когда клетки, подобные тем, что выстилают матку, растут в других частях тела — чаще всего в яичниках, фаллопиевых трубах и брюшной полости. Пациенты с таким расстройством могут испытывать хроническую боль, головные боли и усталость, у них есть риск бесплодия и дисфункции кишечника и мочевого пузыря. Заболеванием может быть смертельным, согласно исследованию, проведенному в прошлом году, женщины с эндометриозом имеют повышенный риск развития эпителиального рака яичников



Для диагностики эндометриоза требуется в среднем от семи до восьми лет из-за недостаточности сведений о нем.



“Эндометриоз был недостаточно изученным заболеванием из-за ограниченных данных о клетках, что препятствовало разработке эффективных методов лечения. В этом исследовании мы применили новую технологию, называемую одноклеточной геномикой, которая позволила нам профилировать множество различных типов клеток, способствующих заболеванию”, – сказала Кейт Лоуренсон, доцент кафедры акушерства и гинекологии в Cedars-Sinai.



“Болезнь может распространяться по всему телу, и во многих отношениях она ведет себя как рак. Но почему эндометриоз ведет себя как рак, но редко становится раком?” – задались вопросом исследователи.



“Мы смогли определить молекулярные различия между основными типами эндометриоза. Это приведет к более эффективной и действенной диагностике и лечению пациентов с эндометриозом. Это действительно меняет правила игры”, – объяснила доцент Лоуренсон.