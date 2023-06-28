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эмбрион
28.06.2023 13:23 Алина Груднева

Прорыв: ученые создали модели человеческих эмбрионов из стволовых клеток

Ученые из Кембриджа и Калифорнийского технологического института разработали 3D-модели человеческих эмбрионов, выращенных из стволовых клеток.

Эти модели имитируют развитие между девятым и 14-м днями.

"Наша модель, похожая на человеческий эмбрион, позволяет нам получить доступ к развивающейся структуре на стадии, которая обычно скрыта от нас", — поясняет профессор Магдалена Зерницка.

Благодаря этим моделям, ученые смогут проверять разные факторы развития эмбриона, что не возможно делать в естественных условиях.

Они содержат большинство клеток, необходимых для формирования человеческого эмбриона, в том числе те, которые формируют плаценту, амниотический мешок и другое.

Из этических соображений у моделей отсутствует мозг и сердце, в связи с чем они не могут развиваться дальше 14-дневной отметки.

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