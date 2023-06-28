



Прорыв: ученые создали модели человеческих эмбрионов из стволовых клеток

Ученые из Кембриджа и Калифорнийского технологического института разработали 3D-модели человеческих эмбрионов, выращенных из стволовых клеток.



Эти модели имитируют развитие между девятым и 14-м днями.



"Наша модель, похожая на человеческий эмбрион, позволяет нам получить доступ к развивающейся структуре на стадии, которая обычно скрыта от нас", — поясняет профессор Магдалена Зерницка.



Благодаря этим моделям, ученые смогут проверять разные факторы развития эмбриона, что не возможно делать в естественных условиях.



Они содержат большинство клеток, необходимых для формирования человеческого эмбриона, в том числе те, которые формируют плаценту, амниотический мешок и другое.



Из этических соображений у моделей отсутствует мозг и сердце, в связи с чем они не могут развиваться дальше 14-дневной отметки.