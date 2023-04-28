



Прорыв: принтер из Lego способен выращивать человеческие ткани

Ученым удалось создать принтер из конструктора Lego, способный создавать образцы человеческих тканей.



По данным Science Alert, прорыв в этой сфере совершили исследователи Школы фармации и фармацевтических наук Университета Кардиффа.



Эта машина, собранная из деталей конструктора, поможет ученым создавать образцы человеческих тканей для биологических исследований. По словам ученых, это поможет сэкономить, поскольку детали Lego очень дешевы. Более того, они являются прочными и доступными во всем мире.



Для создания принтера они использовали стандартные кубики Lego, их механический суббренд Lego Mindstorms и лабораторный насос. В картриджи можно загружать "биочернилы", которые содержат живые клетки. В итоге, биопринтер способен печать 3D-структуры.

