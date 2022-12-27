



Прорыв израильских ученых: обнаружены 100 тысяч новых типов вирусов

Команда ученых из Тель-Авивского университета идентифицировала около 100 000 новых типов вирусов. Эта цифра в девять раз превышает количество уже известных науке РНК-вирусов.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Исследование проводилось докторантом Ури Нери под руководством профессора Ури Гофны в сотрудничестве с американскими организациями NIH и JGI, а также Институтом Пастера во Франции. Его результаты были опубликованы в научном журнале Cell.



Вирусы были обнаружены в глобальных данных об окружающей среде из образцов почвы, океанов, озер и множества других экосистем.



Исследователи считают, что их открытие может помочь в разработке противомикробных препаратов и в защите от вредных для сельского хозяйства грибков и паразитов.