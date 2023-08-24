



Прорыв: чип размером с аспирин помог женщине общаться, как Стивену Хокингу

Имплантированный в мозг чип размером с аспирин позволил 68-летней Пэт Беннет, которую в 2012 году поразила редкая болезнь, лишившая ее способности говорить, общаться, как это делал гений Стивен Хокинг.



По данным The Daily Mail, устройство ей внедрили в рамках клинических испытаний в Стэнфордском университете.



В частности, чип помог Беннет передавать свои мысли из головы прямо на монитор компьютера с рекордной скоростью 62 слова в минуту. Этот результат впечатлил ученых. По словам профессора из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Филипа Сабеса, это исследование является "большим прорывом".



"Производительность уже доведена до уровня, которого хотели бы многие люди, не имеющие возможности разговаривать", — отметил Сабес.



Несколько месяцев назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило компании Neuralink Илона Маска разрешение начать испытания чипов на людях. Ожидается, что скоро устройства будут доступны для использования.