Производитель HIMARS разработает систему лазерного оружия высокой энергии
Производитель HIMARS, оборонная производственная компания Lockheed Martin разработает системы лазерного оружия высокой энергии.
Соответствующую сделку компания подписала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems.
Они проведут совместную разработку и тестирование. Указанная система обороны основана на израильской Iron Beam.
Ее уникальность заключается в том, что она предназначена для отражения атак с использованием лазеров, а не ракет.
Издание The National Interest считает эту разработку более дешевой альтернативой ракетам.