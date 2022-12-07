Новости » Наука и Технологии
Производитель HIMARS разработает систему лазерного оружия высокой энергии
07.12.2022 01:25 Ольга Белозерова

Производитель HIMARS разработает систему лазерного оружия высокой энергии

Производитель HIMARS, оборонная производственная компания Lockheed Martin разработает системы лазерного оружия высокой энергии.

Соответствующую сделку компания подписала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems.

Они проведут совместную разработку и тестирование. Указанная система обороны основана на израильской Iron Beam.

Ее уникальность заключается в том, что она предназначена для отражения атак с использованием лазеров, а не ракет. 

Издание The National Interest считает эту разработку более дешевой альтернативой ракетам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы