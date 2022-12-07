



Производитель HIMARS разработает систему лазерного оружия высокой энергии

Производитель HIMARS, оборонная производственная компания Lockheed Martin разработает системы лазерного оружия высокой энергии.



Соответствующую сделку компания подписала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems.



Они проведут совместную разработку и тестирование. Указанная система обороны основана на израильской Iron Beam.



Ее уникальность заключается в том, что она предназначена для отражения атак с использованием лазеров, а не ракет.



Издание The National Interest считает эту разработку более дешевой альтернативой ракетам.