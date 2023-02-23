



Прогноз ученых: к 2100 году экстремальной жара в Израиле увеличится на 600%

По прогнозам ученых, к 2100 году количество всплесков экстремальной жары в Израиле увеличится в семь раз или на 600 процентов в год. Перепады температур при этом будут достигать 10 градусов по Цельсию и длиться не дни, а месяцы. Согласно новому исследованию климатических изменений в Восточном Средиземноморье, прогнозируется, что смертность от теплового удара вырастет более чем в десять раз.



Прогнозы ученых основаны на сценарии “8,5 высоких выбросов” – концентрации углерода, влияющей на глобальное потепление в среднем на 8,5 Вт на квадратный метр и зависящей от траектории, по которой движется Земля.



“Климатические изменения уже ощутимы и принимают серьезный оборот. Зима так и не пришла в Израиль в этом году”, – говорит Хохман. “Полюс и Ближний Восток – две области, в которых потепление происходит быстрее всего, хоть близость к Средиземному морю уменьшает экстремальные явления в Израиле”.



Экстремальная жара в Израиле уже ежегодно вызывает около 30 смертей. Ученые предсказывают, что к 2100 году эта цифра вырастет в 11 раз и достигнет 330 летальных случаев, связанных с жарой, в год.



“Это консервативная оценка, основанная на линейной экстраполяции местной статистики смертности”, – говорит автор исследования. “Если прогрессия будет не линейной, а экспоненциальной, смертность может быть намного выше”.



“При “сценарии 8,5” для Восточного Средиземноморья одна волна тепла может длиться все лето”, – предупреждает Хохман. “Это не волна тепла, это тепловое цунами”.



Что касается перепада температур, то новая модель рассматривает не только температуру, но и “тепловой стресс” – она учитывает влажность, интенсивность ветра и “морскую базу инверсии”. Чем влажнее погода, тем труднее поту испаряться и охлаждать тело, и, значит, тем легче получить тепловой удар.

Экстремальные температуры влияют не только на наше самочувствие и уровень смертности, но и на инфраструктуру, животных и сельское хозяйство.



Например, электростанция, потребляющая воду для охлаждения своего оборудования, должна будет прекратить работу, если вода станет слишком теплой – это уже происходит на некоторых европейских атомных электростанциях . А опреснительные установки, на которые Израиль рассчитывает, чтобы уменьшить стресс от засухи, зависят от электроэнергии.



Исследование подчеркивает безотлагательность признания проблем, с которыми сталкивается Израиль и мир, и подготовки не только к повышению уровня моря и вторжению Средиземного моря в долину Хула, но и к значительному усилению опасного для жизни теплового стресса.