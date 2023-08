Представлен летающий скутер, на котором можно летать без лицензии – видео

Французская компания Franky Zapata на выставке в Париже представила концепцию одноместного летающего скутера – Zapata Airscooter. Для управления этим легчайшим аппаратом не нужна будет лицензия пилота. Гибридная силовая установка обещает держать его в воздухе до двух часов, позволяя преодолевать на полном баке до 200 км.



В воздух аппарат будут поднимать четыре компактные турбины на керосине, связанные с электрическими двигателями. Восемь электродвигателей на диагональных стойках с пропеллерами меньшего размера будут отвечать за стабилизацию и быстрые маневры аппарата. Управлять им будет не сложнее, чем обычным дроном – все сложности возьмет на себя электроника.



Интересно, что турбины размещены на концах стоек – обычно турбина где-то в центре и одна, а крутящий момент передается на винты через механическую передачу. В проекте четыре турбины и топливо подается к ним через топливопроводы. Даже не смотря на компактные размеры турбин, шум от них будет определенно далеко не комфортным и это станет главным минусом аппарата. Впрочем, есть еще один недостаток – довольно дорогое обслуживание турбин, которое по регламенту проводится после каждых 25 часов эксплуатации – до $300 за каждую.



Заявленная для Zapata Airscooter скорость составляет 80 км/час. При этом он будет способен разгоняться до 100 км/ч. Вес аппарата – 115 кг. В воздух он сможет поднимать одного пилота весом до 120 кг. Топливного бака на 19 л хватит на пилотирование более двух часов.



zapata's personal flying airscooter takes off and glides using VR joysticks on board https://t.co/seXU24Y8QX pic.twitter.com/nntHAW3p8i

At ZAPATA, we believe in a world with safe, clean, pleasant, and affordable airborne individual transport.



Meet Airscooter - the world’s most advanced personal flying machine.



More information 👉https://t.co/V6PttveJY6#ThePersonalFlyingMachine #Airscooter #Mobility pic.twitter.com/juSiyKF8Rg