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Представлен концепт первого самолета-отеля
24.08.2022 22:49 Александр Юзовский

Представлен концепт первого самолета-отеля

В Йемене представили концепт отеля-самолета Sky Cruise, который уже прозвали "Летучим Титаником".

Проект биотехнолога Хашима Аль-Гайли, по задумке, сможет оставаться в воздухе годами благодаря атомной энергии. Отель-самолет будет оснащен 20 электродвигателями, которые будут работать за счет ядерного синтеза, а управляться он будет искусственным интеллектом.  

Планируется, что на борту самолета будут оборудованы кинотеатры и игровые комнаты.

Отель Sky Cruise сможет одновременно принять 5000 гостей. Доставлять продовольствие и все нужные вещи на борт предлагается частными самолетами.

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