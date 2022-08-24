



Представлен концепт первого самолета-отеля

В Йемене представили концепт отеля-самолета Sky Cruise, который уже прозвали "Летучим Титаником".



Проект биотехнолога Хашима Аль-Гайли, по задумке, сможет оставаться в воздухе годами благодаря атомной энергии. Отель-самолет будет оснащен 20 электродвигателями, которые будут работать за счет ядерного синтеза, а управляться он будет искусственным интеллектом.



Планируется, что на борту самолета будут оборудованы кинотеатры и игровые комнаты.



Отель Sky Cruise сможет одновременно принять 5000 гостей. Доставлять продовольствие и все нужные вещи на борт предлагается частными самолетами.