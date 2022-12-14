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Поток технологий в Россию в обход санкций - расследование
14.12.2022 22:11 Юлия Фрилис

Поток технологий в Россию в обход санкций - расследование

Обнаружена схема, которая обеспечивает поток технологий в Россию в обход санкций.

Опубликовано расследование Reuters.

Согласно данным российской таможни за 7 месяцев до 31 октября в РФ было ввезено компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 миллиарда долларов. Товары на более чем 700 миллионов были произведены западными компаниями, такими как Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Texas Instruments Inc. и Analog Devices Inc., а также немецкая Infineon AG.

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