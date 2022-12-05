



Последствия эволюции: к 2100 году у большинства людей будет срединная артерия



По словам исследователей из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, артерия, которая временно проходит по предплечьям ребенка, пока он еще находится в утробе матери, исчезает сейчас не так часто, как раньше.



Срединная артерия формируется довольно рано у всех людей, чтобы питать растущие руки. Примерно через восемь недель она обычно исчезает, оставляя свои задачи двум другим сосудам — лучевой и локтевой артериям.



Это означает, что сейчас растет количество людей с дополнительным сосудистым каналом, расположенным под запястьем.



“Такое явление замечено у примерно 10% людей, родившихся в середине 19-го века, по сравнению с 30% у тех, кто родился в конце 20-го века, так что это значительный рост за довольно короткий для эволюции период”, – считает анатом Университета Флиндерса Теган Лукас.

.

Тот факт, что сегодня у взрослых срединная артерия встречается в три раза чаще позволяет предположить, что ловким пальцам или сильным предплечьям нужен надежный приток крови.



“Если эта тенденция сохранится, к 2100 году у большинства людей будет срединная артерия”, – полагает Лукас.



Какими бы незначительными не были эти различия, в итоге крошечные микроэволюционные изменения складываются в крупномасштабные вариации, определяющие вид.