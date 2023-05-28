



После квадратных: Украинец изобрел велосипед с треугольными колесами – видео

Не так давно на YouTube-канале The Q рассказал про велосипед с квадратными колесами, теперь его изобретатель создал модель с треугольными. В отличие от предыдущего велосипеда, который фактически передвигался по принципу гусеницы, как танк или трактор, у нового колеса действительно вращаются.

Благодаря специальной форме колес –треугольник с изогнутыми гранями – и подвижной пружинящей подвеске велосипед едет почти плавно, без резких подскоков, хотя и не очень быстро. Неровности на дороге для него не так критичны, как для предшественника.Ролик демонстрирует процесс создания велосипеда и его использование. Во время езды слышно довольно громкий звук в моменты перекатывания колес через углы.Про энтузиаста известно не так много. Его зовут Сергей Гордеев, он выступает против российского вторжения в Украину и является украинцем.