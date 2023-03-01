



Популярный заменитель сахара повышает риск сердечных приступов и инсультов

Согласно новому исследованию, популярный искусственный подсластитель эритрит связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, пишет Independent.



Люди с более высоким уровнем эритрита в крови подвергаются повышенному риску возникновения сердечного приступа, инсульта или смерти. К данному выводу пришли исследователи, в том числе из Кливлендской клиники в США, которые обследовали более 4000 человек в США и Европе.



В исследовании, недавно опубликованном в журнале Nature Medicine , изучались эффекты добавления эритрита либо к цельной крови, либо к изолированным тромбоцитам, и было обнаружено, что эритрит облегчает их активацию и образование сгустка.



“Популярность подсластителей, таких как эритрит, в последние годы быстро возросла, но необходимы более глубокие исследования их долгосрочных эффектов”, — сказал автор исследования Стэнли Хазен.



“Сердечно-сосудистые заболевания накапливаются со временем, и болезни сердца являются основной причиной смерти во всем мире. Мы должны убедиться, что продукты, которые мы едим, не являются скрытыми источниками “, — отметил он.



Эритрит находит все более широкое применение в качестве замены столового сахара в низкокалорийных, низкоуглеводных и кето продуктах.



Такие продукты широко рекомендуются людям, страдающим ожирением или диабетом, а также тем, кто ищет варианты, помогающие контролировать потребление сахара или калорий.



Эритрит — это химическое вещество, которое примерно на 70% слаще сахара и производится путем ферментации кукурузы.



Однако исследователи заявили, что после приема внутрь он плохо метаболизируется в организме, поскольку некоторые молекулы эритрита попадают в кровоток и покидают организм в основном с мочой.



“Наше исследование показывает, что, когда участники употребляли сладкий напиток с таким количеством эритрита, которое содержится во многих обработанных пищевых продуктах, в течение нескольких дней наблюдается заметно повышенный его уровень в крови”, — сказал доктор Хазен.



Исследователи заявили, что результаты продемонстрировали связь,но не причинно-следственную. Они призвали к последующим исследованиям, чтобы подтвердить свои новые выводы среди населения в целом.



”Важно, чтобы были проведены дальнейшие исследования долгосрочного воздействия искусственных подсластителей в целом, и эритрита в частности, на риск сердечного приступа и инсульта ”, — добавил доктор Хазен.



