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Попрощаемся с птицами: Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter
23.07.2023 20:42 Наталья Богинская

Попрощаемся с птицами: Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа социальной сети. Об этом он сообщил на своей странице.

“Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами”, — написал Маск.

Он также опубликовал возможный будущий дизайн Twitter, добавив, что окончательный вариант еще не выбран. Пользователи социальной сети стали предлагать свои варианты логотипа с буквой X.

Предприниматель добавил, что “если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X”, то уже завтра он будет запущен.

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