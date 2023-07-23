



Попрощаемся с птицами: Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа социальной сети. Об этом он сообщил на своей странице.



“Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами”, — написал Маск.



Он также опубликовал возможный будущий дизайн Twitter, добавив, что окончательный вариант еще не выбран. Пользователи социальной сети стали предлагать свои варианты логотипа с буквой X.



Предприниматель добавил, что “если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X”, то уже завтра он будет запущен.