



Помещается в рюкзак: IAI представила новый боевой дрон

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила ударный беспилотник POINT BLANK с электрооптическим наведением, который можно носить в солдатском рюкзаке.



Система позволяет тактическим подразделениям атаковать различные цели в режиме реального времени с высокой точностью и летальностью без необходимости поддержки.



Устройство представляет собой небольшую ракету с электрооптическим наведением, которая запускается вручную, управляется одним солдатом. IAI получила на конкурсной основе многомиллионный контракт от Управления технической поддержки нерегулярных боевых действий (IWTSD) министерства обороны США на быструю разработку и поставку ракеты "ROC-X".

❗️Он маленький, быстрый, точный и достаточно легкий, чтобы его мог носить в рюкзаке один солдат.

Point Blank позволяет поражать ряд целей в режиме реального времени с высокой летальностью, а исключительные возможности помогают определять и атаковать цели с высокой точностью. 🇮🇱💪 https://t.co/KS8A1RmsI5 — 🇮🇱Igal Shneiurson🇮🇱 (@shneiurson) January 19, 2023

POINT BLANK отвечает специфическим требованиям Пентагона с целью повышения летальности точечных ударов небольших тактических групп. IAI предоставит министерству обороны первые прототипы и проведет обучение для оперативного тестирования и оценки в 2023 году.Новая разработка весит около 6,8 кг. Ракета может летать на высоте более 460 метров с максимальной скоростью 186 км/ч, а также способна зависать в воздухе, пока перед атакой не будет подтвержден характер и точное положение цели. Благодаря передовым технологиям ракета может нести оптико-электронные системы для проверки и сбора информации наблюдения в режиме реального времени. Если оператор решит не атаковать, устройство можно будет вернуть обратно и благополучно приземлить на свою руку.