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Помещается в рюкзак: IAI представила новый боевой дрон
19.01.2023 15:03 Алина Груднева

Помещается в рюкзак: IAI представила новый боевой дрон

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила ударный беспилотник POINT BLANK с электрооптическим наведением, который можно носить в солдатском рюкзаке. 

Система позволяет тактическим подразделениям атаковать различные цели в режиме реального времени с высокой точностью и летальностью без необходимости поддержки.

Устройство представляет собой небольшую ракету с электрооптическим наведением, которая запускается вручную, управляется одним солдатом. IAI получила на конкурсной основе многомиллионный контракт от Управления технической поддержки нерегулярных боевых действий (IWTSD) министерства обороны США на быструю разработку и поставку ракеты "ROC-X".

POINT BLANK отвечает специфическим требованиям Пентагона с целью повышения летальности точечных ударов небольших тактических групп. IAI предоставит министерству обороны первые прототипы и проведет обучение для оперативного тестирования и оценки в 2023 году.

Новая разработка весит около 6,8 кг. Ракета может летать на высоте более 460 метров с максимальной скоростью 186 км/ч, а также способна зависать в воздухе, пока перед атакой не будет подтвержден характер и точное положение цели. Благодаря передовым технологиям ракета может нести оптико-электронные системы для проверки и сбора информации наблюдения в режиме реального времени. Если оператор решит не атаковать, устройство можно будет вернуть обратно и благополучно приземлить на свою руку.
 

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