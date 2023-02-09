



В Twitter произошел серьезный сбой впервые с момента покупки сети Илоном Маском



В среду пользователи Twitter сообщили о проблемах в работе социальной сети. Юзеры заявили, что они получали сообщения об ошибках при попытке опубликовать твиты, сообщает NBC News.



Не сразу было понятно, что вызвало сбой и были ли проблемы универсальными, но примерно в течение часа многие пользователи получали сообщение об ошибке, что они "превышают дневной лимит на отправку твитов ".



Некоторые пользователи отметили, что они могли публиковать сообщения, если планировали свой твит позже, а не сразу.



По данным NBC News, в то время как основной сервис публикации сообщений в Твиттере позже вернулся к нормальной работе, с другими различными функциями, в том числе прямыми сообщениями, по-прежнему были проблемы.



Спустя более часа после начала сбоев компания сообщила в одном из своих аккаунтов, что знает о проблемах и работает над их устранением.



"У некоторых из вас Twitter может работать не так, как вы ожидаете. Извините за беспокойство. Мы знаем и работаем над тем, чтобы это исправить ", — говорится в сообщении.



Хотя в прошлом у Twitter были некоторые сбои, в том числе который длился около полутора часов в 2020 году, в среду произошла первая серьезная проблема с тех пор, как его купил Илон Маск.



