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Пользователи Apple заплатят больше: Twitter перезапускает сервис подписки
11.12.2022 08:20 Ольга Белозерова

Пользователи Apple заплатят больше: Twitter перезапускает сервис подписки

Социальная сеть Twitter перезапускает обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue за 8 долларов в месяц. При этом для пользователей iOS (операционной системы устройств Apple) цена установлена на уровне 11 долларов в месяц. 

Обновленный сервис позволит подписчикам редактировать твиты, загружать видео в формате 1080p и получать синюю галочку после подтверждения аккаунта.

В соцсети не объяснили, почему пользователи iOS будут платить больше. 

 

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