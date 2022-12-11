Пользователи Apple заплатят больше: Twitter перезапускает сервис подписки
Социальная сеть Twitter перезапускает обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue за 8 долларов в месяц. При этом для пользователей iOS (операционной системы устройств Apple) цена установлена на уровне 11 долларов в месяц.
Обновленный сервис позволит подписчикам редактировать твиты, загружать видео в формате 1080p и получать синюю галочку после подтверждения аккаунта.
В соцсети не объяснили, почему пользователи iOS будут платить больше.
we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50— Twitter (@Twitter) December 10, 2022