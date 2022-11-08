



Польза кофейной гущи: ученые нашли новый метод добычи биотоплива

Исследователи из Астонского университета создали биодизель с низким уровнем выбросов, использовав для своей разработки остатки кофейной гущи.



Об этом сообщает The Fish Site.



В ходе экспериментов ученые использовали кофейную гущу для выращивания водорослей, которые затем использовались для производства биотоплива.



До сих пор водоросли выращивали на таких материалах, как пенополиуретан и нейлон, которые не содержат никаких питательных веществ. Однако исследователи обнаружили, что клетки микроводорослей могут расти на остатках кофе, не нуждаясь в других внешних питательных веществах.



Ученые обнаружили, что выдерживая водоросли на свету в течение 20 часов в день и в темноте всего четыре часа в день, можно получить биодизель самого высокого качества.



"Биодизель из микроводорослей, прикрепленных к отработанной кофейной гуще, может стать идеальным выбором для коммерциализации нового сырья, избегая конкуренции с продовольственными культурами", - говорится в заявлении исследователей.