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Польза кофейной гущи: ученые нашли новый метод добычи биотоплива
08.11.2022 11:20 Ольга Белозерова

Польза кофейной гущи: ученые нашли новый метод добычи биотоплива

Исследователи из Астонского университета создали биодизель с низким уровнем выбросов, использовав для своей разработки остатки кофейной гущи.

Об этом сообщает The Fish Site.

В ходе экспериментов ученые использовали кофейную гущу для выращивания водорослей, которые затем использовались для производства биотоплива. 

До сих пор водоросли выращивали на таких материалах, как пенополиуретан и нейлон, которые не содержат никаких питательных веществ. Однако исследователи обнаружили, что клетки микроводорослей могут расти на остатках кофе, не нуждаясь в других внешних питательных веществах.

Ученые обнаружили, что выдерживая водоросли на свету в течение 20 часов в день и в темноте всего четыре часа в день, можно получить биодизель самого высокого качества.

"Биодизель из микроводорослей, прикрепленных к отработанной кофейной гуще, может стать идеальным выбором для коммерциализации нового сырья, избегая конкуренции с продовольственными культурами", - говорится в заявлении исследователей. 

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