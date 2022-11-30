



В Израиле получены мужские и женские стволовые клетки от одного человека

Исследователи сообщают, что им удалось вырастить клетки нервной системы из стволовых клеток с генетически идентичными мужскими и женскими версиями. Они утверждают, что из стволовых клеток можно получить любые человеческие клетки.



Израильские ученые из Центра Хадасса в Иерусалиме начали с клеток, полученных от испытуемого, у которого есть как мужские, так и женские клетки из-за генетического синдрома Клайнфельтера.



Профессор Биньямин Рубинофф, который руководил исследованием вместе с доктором Итай Вальдхорн, сказал, что полученные им стволовые клетки могут открыть новый подход к изучению болезней и их лечению.



“Мы будем знать, как именно действуют клетки в мужских и женских формах. В исследованиях результаты могут быть связаны с полом, но в равной степени могут быть связаны с генетическими различиями между участниками”, – говорит Рубинофф.



Профессор объяснил, что изучение различий в том, как мужчины и женщины реагируют на болезни и лекарства, имеет важное значение. Женщины имеют более высокий риск развития, например, аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и ревматоидный артрит, в то время как мужчины чаще заболевают COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.



Существуют также различия в сердечной заболеваемости и различных психических расстройствах. Кроме того, существуют различия между полами в эффективности и побочных эффектах препаратов.



“Это прорыв в области гендерной медицины”, — сказал Рубинофф. “Сегодня мир медицинской науки признает огромную важность различий между женщинами и мужчинами”.



“Уникальная система стволовых клеток, которую мы разработали, приведет к новым открытиям в отношении гендерных различий и поможет сравнить эффективность и токсичность лекарств”, – убежден профессор.